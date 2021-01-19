Дорога на Ай-Петри со стороны Соколиного перекрыта из-за оползня

Один из самых распространенных вопросов в группах соцсетей, так или иначе связанных с зимним отдыхом на Ай-Петри, является на сегодня такой:

Подскажите, со стороны Соколиного можно проехать? Кучу из камней убрали?

Речь идет об ограждении, установленном дорожниками, чтобы избежать заторов и ДТП на заснеженной узкой, изобилующей поворотами горной дороге. Был момент, «любители активного отдыха» это ограждение таки разворотили… Но сегодня в «Службе автодорог Республики Крым» ответили: не то, что не убрали ограждение, но и усилили. Дорога на Ай-Петри со стороны Соколиного заблокирована.

Госпредприятием «Крымавтодор» по заданию ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» устроены дополнительные ограждения, чтобы не допустить проезда транспорта по дороге «Бахчисарай – Ялта» через гору Ай-Петри после поселка Соколиное. Дорога закрыта для проезда с февраля 2020 года в соответствии с приказом министерства транспорта Крыма после разрушения подпорной стены из-за схода оползня, – сообщили в Службе автодорог.

Проезд на плато Ай-Петри открыт со стороны Ялты. И то – только для полноприводных авто. Резюме из тех же соцсетей:

Поднимались по не чищенному… Снега много, потом техника расчистила снег, но только до первых «шалманов». Как они объяснили — не их зона… Снег валит, ветер сильный дует, температура — 13 , плато занесло… Для фанатов — нет преград! Любопытные — не лезьте, кайфа не получите. Ну и техника соответствующая: полный привод, шипы, а лучше цепи…

Фото из групп ВК Погода на Ай-Петри, Гора Ай-Петри, Крым Партенит.