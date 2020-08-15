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Дорога в обход Симферополя обойдётся в 25 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:40 15.08.2020

Юго-восточный обход Симферополя для перенаправления транспортного потока с трассы «Таврида» к курортам Южного берега полуострова начнут проектировать в 2020 году.

Перспективный объект, который мы начинаем проектировать в этом году. Стоимость мероприятий — более 25 млрд рублей. Даст возможность всем нашим гостям, минуя город Симферополь, оказаться на Южном берегу Крыма. Грандиозное мероприятие реализуется в рамках федеральной целевой программы, — цитирует ТАСС вице-премьера РК, куратора реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития региона Евгения Кабанова.

По словам специалистов, начать строительство обхода предполагается от села Мазанка.

Дорога в обход Симферополя обойдётся в 25 млрд рублей

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