Дороги и автоподходы к Крымскому мосту модернизируют. Как минимум, со стороны Кубани

В 2020 году на Кубани модернизируют 30 различных объектов, в том числе дорог и путепроводов по направлению к Крымскому мосту. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе, возросла нагрузка на дороги регионального значения. Поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста, — заявил Кондратьев.