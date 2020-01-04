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Дороги и автоподходы к Крымскому мосту модернизируют. Как минимум, со стороны Кубани

Дороги и автоподходы к Крымскому мосту модернизируют. Как минимум, со стороны Кубани

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:57 04.01.2020

В 2020 году на Кубани модернизируют 30 различных объектов, в том числе дорог и путепроводов по направлению к Крымскому мосту. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из-за увеличения транспортного потока в сторону Крыма и в связи с введением платных участков на федеральной трассе, возросла нагрузка на дороги регионального значения. Поэтому было принято решение модернизировать альтернативные маршруты в сторону Крымского моста, — заявил Кондратьев.

Как отмечает официальный сайт администрации Краснодарского края, акцент будет сделан не на ремонте, а именно на строительстве новых дорог, мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов. Финансирование всех работ будет вестись за счет средств краевого дорожного фонда, объем которого в 2020 году составит 32,4 миллиарда рублей.

Дороги и автоподходы к Крымскому мосту модернизируют. Как минимум, со стороны Кубани

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