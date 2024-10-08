Дороги и транспорт Севастополя готовят к осенне-зимнему периоду

В ходе аппаратного совещания Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили готовность дорожно-транспортной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Так, Севавтодор уже закупил 6 729 тонн противогололедных материалов, которые при необходимости оперативно будут доставлять в места гололедицы. Также укомплектован автопарк спецтехники, его по поручению губернатора планируется увеличить.

В случае ухудшения погодных условий в зимний период Севавтодор выполняет комплекс мероприятий, предусматривающий работы по очистке от снежных заносов и ликвидации зимней гололедицы. На базе учреждения также организована круглосуточная работа диспетчерской службы для своевременного реагирования, в том числе на поступающую информацию от Единой дежурно-диспетчерской службы Севастополя, ГИБДД и МЧС, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

В рамках развития интеллектуальных транспортных систем в Севастополе установили пять дорожных метеостанций, которые информируют, когда меняется погода и необходимо отреагировать. В этом году заключен государственный контракт на установку еще семи автоматизированных дорожных метеостанций. Михаил Развожаев отметил, что также важно заранее активно информировать жителей о грядущей непогоде.

Предприятие «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» тоже готовится к осенне-зимнему периоду: запланировано проведение работ по замене автомобильных шин, в первую очередь на школьных автобусах и социальном такси. Кроме того, проводится сезонное обслуживание транспортных средств. Предприятиями частных форм собственности также проводятся мероприятия по подготовке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя