Дороги Севастополя: капитальный ремонт улицы Колобова находится на завершающей стадии

Капитальный ремонт улицы Колобова, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», выполнен на 75%.

Подрядчик «Севдорстрой» уже завершил работы по защите и переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в границы капитального ремонта, установил новые опоры наружного освещения. В данный момент дорожники обустраивают тротуары и восстанавливают основание дорожной одежды с применением технологии холодной регенерации конструктивных слоёв, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Владимира Давыдченко.

По словам главного инженера предприятия «Севдорстрой» Алексея Михайленко, современная технология холодной регенерации позволяет повторно использовать материалы старой дорожной одежды, сократить сроки выполнения работ и, следовательно, быстрее обеспечить проезд транспортных средств на ремонтируемом участке.

Завершающий этап строительно-монтажных работ на ул. Колобова включает устройство более 13 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки, установку светофоров, дорожных знаков, ограждений.

Кроме того, на участке от Столетовского проспекта до проспекта Октябрьской Революции будут обустроены следующие пешеходные переходы: на примыкании к Столетовскому проспекту, в районе дома №18/1, у школы №37, в районе дома №34/1 по ул. Колобова, а также четыре пешеходных перехода на перекрестке с проездом Колобова. На дороге также появятся четыре кармана для остановок общественного транспорта, на которых установят автопавильоны.

Для обеспечения безопасности пешеходов на ул. Колобова установят более 1 км пешеходного ограждения, а также искусственные дорожные неровности на пешеходном переходе у школы №37 и на примыкании к проезду Колобова. Кроме того, у школы будут установлены светодиодные светофоры, которые в сумеречное и ночное время позволят с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения.