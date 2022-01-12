Дороги Севастополя обрабатывают спецсмесью — противогололёдным материалом

Севавтодор ведет работы по предотвращению образования наледи и гололеда на дорогах Севастополя. На данный момент в обработке дорожной сети противогололедным материалом задействованы семь единиц техники. Работы ведутся на следующих объектах:

три единицы техники работают на автомобильных дорогах Ялта – Севастополь, Ялта – Севастополь – Ласпи, Ялта – Севастополь – пансионат «Изумруд»;

одна специализированная машина задействована на автодорогах Фиолент – Казачья бухта – Свято-Георгиевский монастырь;

одна единица техники задействована на дорогах Байдарской долины;

две единицы техники работают на автомобильных дорогах Севастополь – Бахчисарай – Симферополь (57 км) и в Верхнесадовом в дежурном режиме.

Правительство города призывает жителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах севастопольцы могут обращаться по телефонам: +7 (8692) 45-56-72; +7 978 998 59 83.

Единая аварийно-диспетчерская служба Севастополя: 1563 (со стационарного телефона), +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона).

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