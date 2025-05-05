Дороги Севастополя приводят в порядок к летнему сезону

ГБУ «Севастопольский Автодор» проводит комплекс работ по содержанию улично-дорожной сети города в весенний период. Особое внимание уделяется подготовке к празднованию Дня Победы и чистоте дорог в местах боевой славы. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

В зимний период на дорожном покрытии образуются просадки, небольшие ямы, колейность, в связи с чем, особое внимание в апреле и мае уделяется восстановлению дорог с переходным (щебеночно-гравийным) типом покрытия, устранению размытий обочин, а также,традиционно, приступаем к восстановлению асфальтобетонных покрытий горячими асфальтобетонными смесями «картами». Так, уже заменены верхние изношенные слои асфальта на участке проезжей части по ул. Багрия, сейчас проводятся работы на кольце, на пересечении ул. Генерала Мельника и Лабораторного шоссе. На текущий момент уже произвели восстановление переходных покрытий на площади 2 000 м2, обочин — 17 500 м2, и асфальтобетонных покрытий на площади 6 000 м2, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Станислава Таматаева.

В ходе работ специалисты «Севавтодора» убирают проезжую часть от песчаных наносов и посторонних предметов; организуют механизированную и ручную санитарную очистку придорожных полос; очищают и восстанавливают присыпные обочин; косят траву на обочинах и разделительных полосах; чистят металлические дорожные и пешеходные ограждения; ремонтируют и убирают остановки общественного транспорта. На данный момент уже отремонтировано 15 остановочных павильонов.

Для выполнения работ задействованы широкий парк техники и бригады дорожных рабочих. Ночью ведутся работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, чтобы минимизировать заторможение движения транспорта.

В частности, на механизированной очистке дорожного покрытия постоянно задействовано 14 единиц техники, на санитарной очистке задействовано 25 дорожных рабочих и 9 единиц техники, на покосе травы и обрезке веток задействовано шесть дорожных рабочих и три единицы техники.

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения в весенний период при наступлении устоявшихся положительных температур ГБУ «Севавтодор» выполняются мероприятия по восстановлению горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, нарушенной в зимний период. В текущем году к локальным работам по восстановлению разметки приступили 12 марта, а к основным работам погодные условия позволили приступить позже обычного – 14 апреля.

Окончание работ планируется до начала летнего сезона. На сегодняшний день уже нанесено 180 км горизонтальной продольной разметки, 625 м2 поперечной горизонтальной, восстановлено 151 шт пешеходных переходов.

Также в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя поручил усилить контроль за вывозом строительного мусора и соблюдением правил чистоты на дорогах строительными компаниями.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя