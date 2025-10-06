Прямо сейчас:
Дороги Севастополя ремонтируют: работы на улице Адмирала Фадеева намерены завершить досрочно
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:43 06.10.2025

29 сентября в районе дома 25Е на улице Адмирала Фадеева начался ремонт внутриквартальной дороги и тротуаров. Согласно утвержденному плану, все работы должны быть завершены до декабря, однако работы планируют закончить досрочно.

На данный момент полностью демонтировано старое покрытие на тротуарах, а рабочие приступили к установке нового бордюра. Всего в рамках проекта планируется уложить 1 100 квадратных метров асфальта на проезжей части, обновить 210 квадратных метров тротуаров и установить 250 погонных метров бордюров, – рассказал заместитель директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Алексей Зубарев.

Помимо дороги и тротуаров, подрядная организация отремонтирует ранее не благоустроенную парковочную зону. Чтобы предотвратить осыпание грунта на парковку, ее окружат двойным рядом бордюра.

Несмотря на небольшой состав бригады — на объекте трудятся 4–5 человек — темпы работ остаются высокими. Жители могут рассчитывать на завершение ремонта даже раньше намеченного срока, что значительно улучшит транспортную и пешеходную доступность.

Годовой план по ремонту внутриквартальных дорог учреждение выполнило на 98% – из 45 территорий отремонтировано уже 44.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 13

