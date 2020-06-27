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В Крыму работают две крупные сети отелей
фото: Интернет

Дорогие отели Крыма и Краснодарского края повышают цены на отдых

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:05 27.06.2020

В Крыму и Краснодарском крае отели категории четырех и пяти звезд будут повышать цены на отдых. Такое мнение гендиректор одной их сетей туристических агентств Алексан Мкртчян выразил в комментарии РИА Новости.

Сейчас особым спросом пользуются дорогие отели на Черноморском побережье, от четырех звезд и выше.… Цены на качественные гостиницы на Черном море растут.

Алексан Мкртчян привел в пример отели в Сочи, которые ранее предлагали туристам номера за 10 тысяч рублей в сутки, а теперь повысили стоимость отдыха на 50%. Кроме того, по словам эксперта, некоторые места размещения дорогого сегмента уже остановили продажи. Высокий спрос на дорогие отели на Черноморском побережье связан с пандемией коронавируса и невозможностью выезжать за границу до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Россияне, которые привыкли к комфорту и хорошим номерам, не готовы ехать на отдых в меблированные комнаты, поясняет эксперт.

Туристы с Дальнего Востока впервые поехали на курорты Крыма и Краснодарского края потому, что для них из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, теперь стали недоступны традиционные направления – Китай, Таиланд, Корея и Япония, — говорит Алексан Мкртчян.

В наиболее выгодном положении сейчас оказались туроператоры, которые выкупили номера в таких гостиницах весной. Однако в разгар пандемии таких компаний было немного. Вместе с тем, бюджетный отдых на Юге России не будет расти в цене, убежден владелец сетей туристических агентств. Та часть россиян, которая не располагает высокими доходами и которая в предыдущие годы выбирала отечественные курорты, не готова платить за отдых больше. В связи с этим малые отели и частный сектор не рискнут менять стоимость размещения.

Дорогие отели Крыма и Краснодарского края повышают цены на отдых

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