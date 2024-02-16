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Дорогу «Береговое – Бахчисарай» должны оборудовать знаками и указателями
Фото: прокуратура РК

Дорогу «Береговое – Бахчисарай» должны оборудовать знаками и указателями

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:54 16.02.2024

А еще – нанести дорожную разметку.

Прокуратура Бахчисарайского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Установлено, что на автодороге «Береговое – Бахчисарай» отсутствует дорожная разметка, также она не оборудована необходимыми дорожными знаками, в частности «Опасный поворот» и «Уступите дорогу».

В целях устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес Государственного казенного учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» внесено представление, которое находится на рассмотрении, — сообщили в надзорном ведомстве.

 

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