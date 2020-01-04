Дорогу на Ай-Петри все-таки закрывают. Пока временно

Дорога на Ай-Петри временно закрыта для проведения снегоуборочных работ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации Ялты.

Сегодня в связи с ухудшением погодных условий и выпадением снежного покрова, автодорога «Ялта – Ай-Петри» была перекрыта на время проведения снегоуборочных работ с 9:30 до 11:00. Завтра, 5 января, также будет прекращено движение транспортных средств, предположительно с 8:00 до 10:30, — говорится в сообщении.

Таким образом, у желающих подняться на плато будет не так много времени – с 10:30 до полудня. Ранее с целью предупреждения автомобильных заторов на этой дороге был введен особый режим движения транспорта. Так, подъем на гору осуществляется до 12:00, спуск – после 15:00.

В МЧС также напомнили, что подъем на Ай-Петри разрешен только для полноприводных машин.