Дорогу на Ай-Петри закроют из-за непогоды. Временно

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании поездок. Берегите себя!

Ограничения начнут действовать с 13:00 30 января 2026 года и продлятся до конца штормового предупреждения.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.