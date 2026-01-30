Дорогу на Ай-Петри закроют из-за непогоды. Временно

В связи с объявленным экстренным штормовым предупреждением и во исполнение Протокола постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым будет временно закрыт проезд по дороге Ялта – гора Ай-Петри.
Ограничения начнут действовать с 13:00 30 января 2026 года и продлятся до конца штормового предупреждения.
Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании поездок. Берегите себя!
источник: пресс-служба администрации Ялты
