Дорогу Симферополь — Евпатория — Мирный строят в соответствии с графиком

Напомним, дорога Симферополь — Евпатория — Мирный — сооружение непростое. На ряде участков трассы возводятся мосты, путепроводы и надземные пешеходные переходы. По словам специалистов компании-подрядчика: работы проходят в соответствии с графиком и с соблюдением всех санитарных требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Министр транспорта РК Сергей Карпов и заместитель Председателя Совета министров РК Юлия Жукова проинспектировали объекты дорожного строительства во исполнение поручения Главы РК об активизации дорожных работ. Вице-премьеру и министру транспорта представили вновь смонтированный завод по изготовлению асфальтобетонной смеси, на котором произведен пробный пуск. Указанный завод готов выдавать до 320 тонн в час асфальтобетонной смеси, — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.

фото: пресс-служба Министерства транспорта РК