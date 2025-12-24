Дорогу в обход Алушты строят, да ещё и с опережением графика

Строительство дороги в обход Алушты ведется с опережением графика, общая готовность объекта уже приблизилась к 80%, — рассказали в компании.

Согласно контракту, работы на объекте должны быть завершены в конце следующего года.

Новая магистраль проходит через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.

При строительстве подрядчик применяет не обычные самосвалы, а карьерную технику. При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.

