Дорогу в обход Алушты строят, да ещё и с опережением графика

фото: © Пресс-служба "ВАДа"

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:53 24.12.2025

Объездную дорогу вокруг Алушты строят с опережением графика, готовность объекта составляет 80%. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании-подрядчика АО «ВАД».

Строительство дороги в обход Алушты ведется с опережением графика, общая готовность объекта уже приблизилась к 80%, — рассказали в компании.

Согласно контракту, работы на объекте должны быть завершены в конце следующего года.

Новая магистраль проходит через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.

При строительстве подрядчик применяет не обычные самосвалы, а карьерную технику. При работе на объекте производится выемка миллионов кубометров грунта в некоторых местах выемки достигают глубины 50 метров.

источник: РИА Новости Крым 

