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Дорогу в обход Симферополя достроят до 1 марта 2025 года
фото: pikist.com

Дорогу в обход Симферополя достроят до 1 марта 2025 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:37 05.12.2023

Строительство дороги в обход Симферополя на участке Донское — Перевальное в Крыму идет с опережением срока, завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируется не позднее 1 марта 2025 года. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По поручению президента средства выделены, строится четырехполосная дорога в обход города Симферополя на участке Донской — Перевальное в 25 км. Окончательная дата сдачи в эксплуатацию до 1 марта 2025 года. На сегодняшний день работы идут с опережением срока, — цитирует Сергея Аксенова ТАСС.

Строительство дороги в обход Симферополя ведется по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя», исполнителем работ выступает компания «ВАД».

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида». В прошлом году, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, было принято решение о продлении госпрограммы до 2027 года.

источник: ТАСС 

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