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Дороже, дороже, дороже... Взносы за капремонт за год выросли более чем на 18%
источник фото: ЦИАН

Дороже, дороже, дороже… Взносы за капремонт за год выросли более чем на 18%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:31 14.04.2025

За год взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов выросли на 18,12%, сообщили в Росстате. Темпы роста цен ускорились незначительно. В первом квартале 2025 года взносы за капремонт в годовом выражении выросли на 18,15%.

По данным ведомства, в марте средняя стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства увеличилась на 11,25% по сравнению с прошлогодним показателем. Цены на коммунальные услуги увеличились на 9,97%. Сильнее всего выросли цены на холодную воду и водоотведение — на 11,37% и 11,32% соответственно. Горячее водоснабжение за год подорожало на 10,83%, стоимость отопления увеличилась на 10,24%.

Ранее был принят закон, направленный на повышение собираемости взносов за капремонт. Будет сформирован фонд, где собранные средства будут хранить на специальных счетах. Ожидается, что это повысит собираемость взносов на капремонт многоквартирных домов примерно на 10%.

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Ранее Минстрой предложил сократить отсрочку по уплате взносов на капремонт в новостройках до 1 года. Сейчас жители новых домов могут не платить за капремонт в течение 5 лет. Предложено внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс. Также предложено дифференцировать минимальную сумму взноса на капремонт. Размер платежа должен зависеть от характеристик и технической оснащённости здания. Считают в ведомстве.

источник: ЦИАН

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