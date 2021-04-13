Дорожная инфраструктура Большой Ялты. Что изменится в этом году

Служба автомобильных дорог Крыма провела выездное совещание на ЮБК. Сообщается, что рассмотрены предложения по внесению изменений в организацию движения и транспортной инфраструктуры Большой Ялты.

Дороги Ялты стоят на балансе муниципалитета, Республики, в том числе Службы автомобильных дорог, хозяйственных организаций и нам всем необходимо систематизировать действия для дальнейшего наведения порядка. Инициативу главы администрации города Ялта Янины Павленко о координации работы республиканских и муниципальных служб поддержал Глава Крыма Сергей Аксёнов. Сейчас, во время выезда по проблемным участкам, мы определили первоочередные задачи, а после — разработаем совместный план мероприятий по устранению недостатков и дальнейшего развития дорожной сети, — пояснил зам. главы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий и добавил, что ялтинцы выражают недовольство, связанное с разметкой на трассе от Гурзуфа до Фороса.

Что надо сделать:

Осветить пешеходный переход в районе санатория Ай-Даниль. Там есть фонари, которые ранее были подключены к электроопорам «Крымтроллейбуса», а сейчас необходимо, чтобы точку питания обеспечил муниципалитет.

Установить светофор на разворотном кольце троллейбуса № 3 (арка Никитского ботанического сада), а около Никитской школы и пешеходного перехода у магазина «Магистраль» — светофор с кнопкой.

Установить светофор на переходе Халтурина-Ореховая.

Разрешить левый поворот у санатория «Сосняк», который позволит людям заезжать туда, не нарушая ПДД. Сегодня согласно, разметке, он запрещен, но горожане все равно поворачивают, вводя в заблуждение других участников движения. Также рассматривается вопрос изменения разметки, которая позволит поворот на Массандровский дворец в районе моста.

Организовать остановку общественного транспорта возле «консолевских» домов на ул. ЮБШ-1К. Во время выезда было определенно, что согласно нормам там не хватает места, и оборудование остановки возможно только за счёт клумб и переноса нескольких столбов. Этот вариант сейчас находится на рассмотрении Службы автомобильных дорог.

Подсветить и в перспективе рассмотреть организацию надземного перехода на Горгазе (вместо имеющейся «зебры»).

На улице Изобильная предлагается разрешить два левых поворота, как со стороны Симферополя, так и со стороны Севастополя, а также левый поворот в районе Поляны сказок для заезда на улицу Кирова.

Также обсуждалась необходимость установки светофоров на перекрестке на Васильевку, на улице Мисхорская, Бакалее и 10-микрорайоне.

Инициирована передача подземного перехода, который находится на балансе санатория «Узбекистан», Службе автомобильных дорог Крыма. После чего там будет заменено освещение и сделаны дренажи, чтобы переход не затапливало во время дождей.

Две остановки – с правой и с левой стороны – появятся у верхнего заезда на Ливадийскую больницу и на Южнобережном шоссе чуть выше поворота на Гаспру, в верхнем Кастрополе и с правой стороны (в сторону Фороса) в Голубом заливе.