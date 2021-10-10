В Севастополе стартовали подготовительные работы для строительства развязки на «Огурце»

В Севастополе приступили к подготовительному этапу строительства развязки на «Огурце» в районе 5-го км Балаклавского шоссе. Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в следующем году здесь должно начаться строительство развязки, которая позволит улучшить пропускную способность.

Новая развязка – это стратегический для города проект. Важно провести все предварительные процедуры перед началом строительства максимально четко, чтобы сократить сроки самой стройки. В корректном формате прошу проработать эти вопросы, — сказал Развожаев.

Ряд земельных участков в районе строительства новой развязки будет выкуплен городом. На сегодняшний день с владельцами участков проведены предварительные переговоры, после чего будет произведена официальная оценка участков с последующим выкупом.

Напомним, проект транспортной развязки в районе «Огурца» предполагает строительство двух путепроводов и четырех местных проездов, а также устройство дополнительных автобусных остановок в районе «Авикса» и улицы «Дачная». Связь разобщенных территорий на реконструируемых участках автомобильных дорог обеспечивается благодаря устройству двухсторонних местных проездов с двумя полосами движения, которые увязаны с существующим кольцевым пересечением. В рамках реконструкции предусматривается устройство пяти пешеходных переходов. На период строительства предусмотрено бесперебойное движение автотранспорта.