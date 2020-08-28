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Дорожная разметка на некоторых участках трассы «Симферополь – Ялта» будет изменена

Дорожная разметка на некоторых участках трассы «Симферополь – Ялта» будет изменена

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:08 28.08.2020

В последнее время в адрес дорожных служб поступаеи много нареканий по поводу разметки на трассе «Симферополь – Ялта», в частности, на южнобережных участках. Ситуацию прокомментировал руководитель  ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александр Нефедов.

Действующая разметка была нанесена в экспериментальном режиме по новым российским стандартам и останется только в том месте, где оправдала свою целесообразность. В районе спуска от Массандры к Ялте она будет демонтирована, — отметил Александр Нефедов.

По его словам, при проектировании новой схемы организации движения  будут учтены все замечания автомобилистов.

Ранее руководитель Службы автодорог говорил о том, что важно «увеличить пропускную способность и уменьшить количество пробок в Ялте». Для того и делалась новая разметка.

Проект создавался на основе аэрофотосъемки, геодезических замеров дорожного полотна, замеров интенсивности дорожного движения на 33 участках трассы. При проектировании были учтены все требования безопасности дорожного движения по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Но… получилась иллюстрация, «гладко было на бумаге». Пробки не исчезли, а двойная разметка только путает и раздражает автомобилистов.

Дорожная разметка на некоторых участках трассы «Симферополь – Ялта» будет изменена

Фото: ВК.

Дорожная разметка на некоторых участках трассы «Симферополь – Ялта» будет изменена

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