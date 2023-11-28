Дорожников снегопад в Крыму не испугал

Снегопад в Крыму снова уступает место дождю. Тем не менее, минувшие сутки были не самыми простыми для дорожных служб. Метель на трассе «Таврида», снег на Ангарском и Грушевском перевалах – лишь часть испытаний для спецтехники.

За минувший день наши дорожники провели обработку противогололёдными материалами более 1060 км дорог, очищено 1482 км. Последствия непогоды ликвидировали порядка 20 единиц спецтехники, — отметили в ГУП РК «Крымавтодор».

Подчеркивается, что работы ведутся по «погодным условиям». Пока это типичная «крымская зима» — ночью «минус» два, днем «плюс» четыре.

В ФКУ «Упрдор «Тамань» рапортуют: ситуация на трассе «Таврида» — под контролем.

На участки трассы А-291 «Таврида» готовы оперативно выйти 83 единицы специализированной дорожной техники, принимающей участие в зимнем содержании федеральных дорог, – говорится в сообщении дорожного предприятия.

Накануне для устранения последствий непогоды в Белогорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма вышли 12 комбинированных дорожных машин (КДМ), 7 тракторов с навесным роторным оборудованием, 1 автогрейдер и 3 фронтальных погрузчика, еще 6 КДМ несут оперативное дежурство и готовы усилить работу специалистов. Для постоянного мониторинга за ситуацией и оказания помощи водителям на участках трассы патрулируют четыре машины патрульных инженеров.

За минувшие сутки при обработке дорожного полотна для снижения возникновения зимней скользкости и обеспечения безопасности движения в зимних условиях специалисты эксплуатационной службы использовали 16 тонн технической соли, 210 тонн песчано-солевой смеси и 21 кубометра солевого раствора, – отметили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

Сейчас вдоль «Тавриды» имеется семь производственных баз эксплуатации, на которых заготовлено более 9000 тонн противогололедных материалов. Работники эксплуатирующей организации в случае необходимости выполняют обработку дорожного полотна Крымского моста и подходов к нему, обеспечивая бесперебойное сообщение между полуостровом и Краснодарским краем. Автоматическая система управления дорожным движением на мосту подсказывает водителям безопасный скоростной режим проезда в неблагоприятных погодных условиях.

Фото: ГУП РК «Крымавтодор» и ФКУ «Упрдор «Тамань».