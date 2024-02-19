Дорожное происшествие на «серпантине» Судак – Новый Свет

Вчера днем, в 15:05 в службу спасения поступила информация о том, что на автодороге Судак – Новый Свет при движении на подъём развернуло фуру. В результате транспортное средство перекрыло проезжую часть. К месту происшествия была направлена дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Сотрудники МЧС Крыма оказали содействие в эвакуации транспортного средства со сложного участка проезжей части.