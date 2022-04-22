«Дорожную» чиновницу из Севастополя обвиняют в получении взятки

По информации Следкома, расследуется уголовное дело в отношении главного специалиста-эксперта отдела управления дорожного хозяйства Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Женщина подозревается в получении взятки должностным лицом и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.290, ч.1 ст.285 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району города Севастополя установлено, что главный специалист департамента была назначена представителем по контролю и приемки выполненных работ на объекте «Реконструкция моста через суходол» на а/д 67 Н-134 пр. Гагарина». Женщина выдвинула требования директору субподрядной организации, производившего работы, об оказании ей услуг имущественного характера – о передаче ей во временное безвозмездное пользование автомобиля «Audi Q-5», принадлежащего его фирме, а также об оплате ремонта машины «Seat IBIZA» на сумму более 45 тысяч рублей, которая находилась ранее у нее в пользовании. Требования должностным лицом выдвигались за совершение ею непринятия законных мер по контролю качества и объемов выполняемых фирмой работ. На предлагаемые условия директор ООО согласился.

Последующий анализ деятельности главного специалиста по контролю и приемке работ по госконтракту показал, что они выполнены не в полном объеме. В результате чего Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя был причинен материальный ущерб на сумму более 1 млн. рублей, поскольку денежные средства исполнителю были перечислены необоснованно, — рассказали подробности дела севастопольские следователи.