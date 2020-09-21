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Дорожные работы в микрорайоне Исмаил-Бей Евпатории идут вяло

Дорожные работы в микрорайоне Исмаил-Бей Евпатории идут вяло

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 10:43 21.09.2020

Завершен первый этап ремонтных работ в микрорайоне Исмаил-Бей Евпатории. Работу дорожников оценивает комиссия, уже есть замечания. по организации дорожного движения.

Дорожные работы в микрорайоне Исмаил-Бей Евпатории идут вяло

Как отметил министр транспорта РК Сергей Карпов, в рамках второго этапа должны быть отремонтированы 7 улиц. Только сейчас подрядчик разработал проектно-техническую документацию по 6 объектам. Проблема возникла с улицей 21 августа, которая до сих пор не стоит на кадастровом учете. Она проходит в створе линий электропередач и через зеленые насаждения. Несмотря на это, работы начались.

Подрядчик приступил к работе, но довольно вяло. Чтобы выполнить заявленные показатели в срок, на объект должны выйти четыре бригады. По факту – одна, — рассказал Сергей Карпов.

Кроме того, отсыпано явно недостаточное количество щебеночно-песчаной смеси.

В ближайшее время будут приняты кардинальные решения, чтобы к зиме выполнить необходимый объем работ, — подчеркнул министр транспорта Крыма.

Дорожные работы в микрорайоне Исмаил-Бей Евпатории идут вяло

Фото: минтранс РК.

Дорожные работы в микрорайоне Исмаил-Бей Евпатории идут вяло

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