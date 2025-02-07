Дорожные службы города работают на дорогах Севастополя

За минувшую ночь Севавтодор провел полный цикл обработки противогололедными материалами основных региональных трасс и городских дорог.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения ночью превентивно обработаны зоны торможения на пешеходных переходах, маршруты следования общественного транспорта и школьных автобусов, участки опасных поворотов, спуски и подъемы. За минувшую ночь очищено и обработано более 600 километров автомобильных дорог, израсходовано порядка 450 тонн противогололедного материала. Наибольший объем работ проведен на региональных дорогах в районе с. Верхнесадовое, на дорогах в Байдарской долине, автодороге Севастополь-Инкерман, автодороге Ялта-Севастополь, автодороге Гончарное-Ялта, автодороге с. Родное – с. Терновка, Камышовом шоссе, на Фиоленте и других, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным гидрометцентра, 7 февраля в Севастополе существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха 1-3°С.

В настоящий момент на линии находится 10 снегоуборочных машин для распределения соли и песко-соляной смеси, две единицы спецтехники очищают тротуары на Фиоленте и Камышовом шоссе, восемь единиц задействованы в перевозке дорожников для ручной обработки остановочных площадок во всех районах города.

Также в настоящее время продолжается патрулирование основных автодорог Севастополя, обрабатываются звонки, поступающие в диспетчерскую службу.

Дороги, на которые не могут заехать комбинированные дорожные машины, посыпаются вручную.

Более 30 дорожных рабочих вручную обрабатывают противогололедной смесью площадки на остановках общественного транспорта.

Продолжается круглосуточное межведомственное взаимодействие между дорожными, коммунальными, экстренными службами.

До улучшения погодных условий Севавтодор будет продолжать противогололедную обработку магистралей, подъездных дорог к объектам социальной инфраструктуры, маршрутов общественного транспорта, а также дороги, которые обеспечивают передвижение экстренных служб.

Напомним, для ликвидации последствий непогоды жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 1563 (со стационарного телефона) и +7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона). Единый номер экстренных служб – 112.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя