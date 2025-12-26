Дорожные службы Крыма готовятся встретить снегопад — говорят, идёт снежный циклон

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:44 26.12.2025

Дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе «Крымавтодора». Из-за ухудшения погоды количество спецтехники увеличили, дежурные бригады находятся на круглосуточном дежурстве.

Вся техника подготовлена к снегопадам. На круглосуточном дежурстве находятся бригады сотрудников. В штатном режиме ежедневно дежурит около 53 единиц техники и до 80 человек. Как только погода начнет ухудшаться, их количество увеличим. Делаем это по необходимости и в зависимости от участков, — рассказали в пресс-службе.

На предприятии отметили, что исходя из метеорологических данных и направления циклона, дежурные бригады отправляются в наиболее проблемные районы.

Перевалы работают в штатном режиме. Чтобы не образовался гололед, постоянно проводится превентивная обработка, — уточнили в пресс-службе.

В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу.

источник: РИА Новости Крым

