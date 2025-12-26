Дорожные службы Крыма готовятся встретить снегопад — говорят, идёт снежный циклон

Вся техника подготовлена к снегопадам. На круглосуточном дежурстве находятся бригады сотрудников. В штатном режиме ежедневно дежурит около 53 единиц техники и до 80 человек. Как только погода начнет ухудшаться, их количество увеличим. Делаем это по необходимости и в зависимости от участков, — рассказали в пресс-службе.
На предприятии отметили, что исходя из метеорологических данных и направления циклона, дежурные бригады отправляются в наиболее проблемные районы.
Перевалы работают в штатном режиме. Чтобы не образовался гололед, постоянно проводится превентивная обработка, — уточнили в пресс-службе.
В пятницу в Крыму атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов вызовут в Крыму осадки в виде мокрого снега, снега, местами очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу.
источник: РИА Новости Крым
