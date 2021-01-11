Дорожные службы Севастополя работают в усиленном режиме

10 комбинированных дорожных машин и два погрузчика находятся на постоянном дежурстве на дорогах Севастополя.

Ситуация на контроле. Начиная с 9 января мониторим ситуацию. Сегодня после 15:00 ожидаем ухудшения погодных условий. Работаем в круглосуточном режиме, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Павла Иено.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поручил директору Департамента навести порядок на трассах, очистить от грязи дороги и обочины:

В выходные дни много ездил не только по центру города – обочины вдоль дорог грязные. Посмотрите и Президентскую трассу, Инкерман, Северную сторону. Наведите там порядок, приберите обочины.

Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Николаю Жигулину еще раз проверить работу городских котельных.

В следующие выходные ожидается небывалая для этого сезона погода. Прошу еще раз проверить котельные, все что связано с обеспечением тепла. Чтобы не выяснилось, что у нас что- то начнется рваться, с учетом того как мы все это запускали осенью. За неделю совместно с управляющими компаниями проведите ревизию, – поручил Губернатор.

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