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Дорожные службы Севастополя устраняют последствия непогоды
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Дорожные службы Севастополя устраняют последствия непогоды

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:37 21.12.2021

В связи с ухудшением погодных условий Севавтодор продолжает расчищать дороги и обрабатывать их песчано-соляной смесью. В Севастополе, по словам директора департамента транспорта Павла Иено, специалисты предприятия приступили к работе еще со вчерашнего вечера. Так, в ночную смену работали 7 комбинированных машин, дороги обрабатывались в центральной части города солью, а на пригородных маршрутах — песчано-соляной смесью. В течение дня количество дорожной техники было увеличено. Сейчас на дорогах работает 17 комбинированных машин, 6 бортовых газелей, еще 6 бригад обрабатывают пешеходные переходы и остановочные пункты. Также работает 1 грейдер и 3 специализированных трактора, которые щетками очищают дорогу. На текущий момент вся техника Севавтодора задействована в работе.

Ситуация достаточно сложная, но управляемая. Мы ожидаем ухудшения погоды и ночные заморозки. Работает круглосуточная диспетчерская и горячая линия, которая принимает заявки. На сегодня принято 30 заявок, 15 из которых уже находятся в работе. После 12:00 еще пройдем всей техникой по городу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Павла Иено.

Чиновник отмечает: утром были определенные задержки общественного транспорта. Это было связано с гололедом и работой дорожной техники. Сейчас в городе обработаны все основные автомобильные дороги, спуски и подъемы: ул. Котовского, ул. Хрусталева, пр-т Ген. Острякова, ул. Ленина, ул. Большая Морская, пр-т Октябрьской Революции, пр-т Героев Сталинграда и др.

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Также расчищены основные региональные дороги: Ялта-Севастополь, Севастополь-Инкерман, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, Танковое-Оборонное и другие.

На текущий момент дороги обработаны. Везде работает техника, и мы оперативно в ручном режиме отправляем машины на проблемные участки, если это требуется», — добавил директор департамента.

Напомним, оставить заявку и сообщить о проблемном участке на дороге можно по телефонам Севавтодора: +7 (8692) 45-56-72; +7 978 998 59 83.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Дорожные службы Севастополя устраняют последствия непогоды

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