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Дорожные строители «Тавриды» приступили к новой трассе в у — объездной в обход Алушты
Иллюстративное фото: pikist.com

Дорожные строители «Тавриды» приступили к новой трассе в Крыму — объездной в обход Алушты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:56 12.12.2023

Стоимость новой четырехполосной автодороги — 22,4 млрд. рублей.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о том, что ведутся работы по строительству объездной дороги в обход города Алушты, которая пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Работы выполняет подрядчик АО «ВАД» (компания, построившая трассу «Таврида»).

Как уточнил Аксёнов, из-за рельефа местности предусмотрено сооружение удерживающих подпорных стен, а также строительство 2 транспортных развязок в разных уровнях и 9 искусственных сооружений: это мост через реку Улу-Улузень, 2 путепровода, виадук длиной более 178 метров и 5 путепроводов тоннельного типа.

Дорога протяженностью 7,8 километров будет четырехполосной. Стоимость строительства объекта – более 22,4 млрд. рублей, срок завершения работ – конец ноября 2026 года, – уточнил Глава Крыма.

По его информации, сейчас продолжается подготовительный этап, который включает в себя, в том числе организацию дорожного движения на время производства работ, подготовку строительных площадок, переустройство сетей связи.

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Глава Крыма заверил, что строительство объездной дороги не нанесет ущерба экологии Республики.

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