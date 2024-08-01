Дорожные войны по-севастопольски: когда одних слов мало

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого, который из хулиганских побуждений повредил автомобиль местной жительницы. Злоумышленником оказался 37-летний безработный местный житель, который в порыве гнева бросил пластиковую бутылку с водой в лобовое стекло чужого автомобиля и разбил его.

Установлено, что при выезде с парковки торгового центра между двумя автовладельцами – мужчиной и женщиной – возник конфликт. По мнению первого, у него было преимущество в движении, которое автоледи ему не предоставила. В результате начавшейся между участниками дорожного движения словесной перепалки водитель остановил своё транспортное средство на проезжей части перед автомобилем оппонентки и не давал ей возможности продолжить движение. Когда женщина и её пассажир вышли из машины, чтобы спросить у автомобилиста, долго ли будет продолжаться такое поведение, он также вышел из своего авто и начал распылять в их сторону аэрозольный перцовый баллончик. После этого дебошир поднял с земли пластиковую бутылку с водой, с силой бросил её в лобовое стекло автомобиля 31-летней женщины, разбил его и скрылся. Сумма причинённого материального ущерба составила около 73 тысяч рублей, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении его следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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