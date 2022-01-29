Дорожный инцидент в Евпатории – бетоновоз провалился под асфальт

В Евпатории, на улице Кирова произошел неприятный дорожный инцидент. Средь бела дня бетоновоз провалился под землю. На месте аварии работали эвакуатор и коммунальные службы. Дорожникам же предстоит разобраться, что за полость образовалась под асфальтовым покрытием.

Предупреждение сверху, то нечего застраивать прибрежную зону, тягач за тягачом. Раньше въезд в курортную зону был под строгим контролем, тем более большегрузов . Полости под Евпаторией не новость.

Крым почти весь в известняках. Появление таких разломов — дело не предсказуемое. В том году ремонт дороги в Саках затянулся именно из-за такого разлома — вовремя обнаружили. Пришлось выбирать много грунта и довозить новый.