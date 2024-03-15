Дошкольники Севастополя стали частью движения «Юные севастопольцы»

В Севастополе создано патриотическое движение «Юные севастопольцы» для воспитанников старшего дошкольного возраста детских садов города. Сегодня участниками движения стали четыре тысячи ребят.

На базе образовательного центра «Бухта Казачья» 100 дошкольников прошли церемонию посвящения. Они принесли клятву патриотов: «Горячо любить Севастополь. Беречь Родину. Следовать единству слова и дела. Проявлять заботу и милосердие». И. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос поздравил ребят с этим знаменательным событием.

У нас активно развиваются школьные и студенческие движения, но проявить активность важно и самым маленьким жителям. Возникла идея создания движения для малышей. Церемония символично проходит в преддверии 10-й годовщины возращения Севастополя в состав России. Дети ещё маленькие, они ещё не осознают, как всё происходило. Я очень прошу родителей рассказать ребятам, как вершилась история. Ведь о событиях Великой Отечественной войны мы в своё время тоже узнавали от родителей, бабушек и дедушек, и, конечно, учителей. Мы носители исторической правды, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Максима Кривоноса.

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова, Ушакова бригады морской пехоты, курсанты Черноморского высшего военно-морского орденов Нахимова и Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова, активисты «Движения Первых» и Юнармии повязали юным севастопольцам галстуки. Присутствующие на церемонии родители не сдерживали слёз в этот трогательный момент.

Я от всей души поздравляю вас с тем, что вы часть новой патриотической организации. Я желаю вам крепкого здоровья, смелости, уверенности в себе, знаний и новых побед. Любите свою Родину Россию! — отмечает представитель 810-й бригады морской пехоты Константин Горкунов.

Посвящение в юные севастопольцы воспитанников подготовительных групп направлено на формирование у детей нравственно-патриотических качеств, воспитание чувства патриотизма, бережного отношения к героическому прошлому родного города и страны.

Новое движение будет способствовать привлечению дошкольников к мероприятиям патриотической направленности, взаимодействию с детскими общественными организациями, а также обеспечит преемственность дошкольного и начального общего образования в вопросах патриотического воспитания.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя