Дошколята Симферополя вместе с воспитателями и родителями собрали особый гуманитарный груз бойцам
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:49 26.09.2025

Самые маленькие крымские патриоты вместе с родителями и воспитателями детского сада Симферополя №73 «Веснянка» подготовили большой подарок для героев на передовой. Его отправили на Запорожское направление вместе с Народным фронтом.

Дети своими руками сделали талисманы с настоящей любовью. Коллектив испёк чудо-печенья, а еще родители вместе с воспитателями собрали гуманитарный груз с самыми нужными инструментами, медикаментами и личными средствами.

А еще юные звёздочки вместе с воспитателями подготовили специальные танцевальные и поэтические номера.

Мы уже занимаемся помощью несколько лет. Мы передавали и талисманы каждому солдату от детей, инструменты. Девочки из коллектива сами печенья пекли. Всё что самое нужное, и родители и уже знают какая помощь востребовано, все приносят с удовольствием и от души, — рассказала заведующая детским садом «Веснянка» Жанетта Черногорова. 

Все это Народный фронт доставит прямо в руки наших ребят и покажет специальное видеопослание.

Это уже четвертый раз мы вместе творим такое чудо, от которого крымские бойцы на передовой приходят в настоящий восторг! И даже пускают скупую мужскую слезу, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 12

