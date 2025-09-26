Дошколята Симферополя вместе с воспитателями и родителями собрали особый гуманитарный груз бойцам

Самые маленькие крымские патриоты вместе с родителями и воспитателями детского сада Симферополя №73 «Веснянка» подготовили большой подарок для героев на передовой. Его отправили на Запорожское направление вместе с Народным фронтом.

Дети своими руками сделали талисманы с настоящей любовью. Коллектив испёк чудо-печенья, а еще родители вместе с воспитателями собрали гуманитарный груз с самыми нужными инструментами, медикаментами и личными средствами.

А еще юные звёздочки вместе с воспитателями подготовили специальные танцевальные и поэтические номера.

Мы уже занимаемся помощью несколько лет. Мы передавали и талисманы каждому солдату от детей, инструменты. Девочки из коллектива сами печенья пекли. Всё что самое нужное, и родители и уже знают какая помощь востребовано, все приносят с удовольствием и от души, — рассказала заведующая детским садом «Веснянка» Жанетта Черногорова.

Все это Народный фронт доставит прямо в руки наших ребят и покажет специальное видеопослание.

Это уже четвертый раз мы вместе творим такое чудо, от которого крымские бойцы на передовой приходят в настоящий восторг! И даже пускают скупую мужскую слезу, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

