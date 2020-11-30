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Дошла очередь и до «Марсианского озера». Оттуда будут подавать воду жителям села Скалистое

Дошла очередь и до «Марсианского озера». Оттуда будут подавать воду жителям села Скалистое   

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 12:39 30.11.2020

Глава РК Сергей Аксёнов поручил министру ЖКХ РК Дмитрию Черняеву выехать в село Скалистое Бахчисарайского района для решения вопроса подачи воды жителям.

Жители обращают внимание, что нарушается график подвоза воды. Есть водоем рядом, который можно использовать, на мой взгляд, для обеспечения водоснабжения села Скалистое… Отработайте в течение недели, выезжайте на место, смотрите, как максимально возможно использовать данный водоем для нужд Бахчисарайского района, — сказал Аксёнов.

 Воду планируют брать из заброшенного карьера, известного места отдыха «Марсианское озеро» (Мраморное озеро)

Решение есть, надо его быстро принять. Там большой водоем, он заполнен, люди будут оттуда получать воду – и напряжение точно спадет. Надо просто быстро принять, не затягивая, – подтвердил глава Госсовета РК Владимир Константинов.

 

Дошла очередь и до «Марсианского озера». Оттуда будут подавать воду жителям села Скалистое   

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