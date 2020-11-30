Дошла очередь и до «Марсианского озера». Оттуда будут подавать воду жителям села Скалистое   

Глава РК Сергей Аксёнов поручил министру ЖКХ РК Дмитрию Черняеву выехать в село Скалистое Бахчисарайского района для решения вопроса подачи воды жителям.

Жители обращают внимание, что нарушается график подвоза воды. Есть водоем рядом, который можно использовать, на мой взгляд, для обеспечения водоснабжения села Скалистое… Отработайте в течение недели, выезжайте на место, смотрите, как максимально возможно использовать данный водоем для нужд Бахчисарайского района, — сказал Аксёнов.