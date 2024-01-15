Доски сухие обрезные — строительный материал со многими нюансами. Виды, критерии выбора

Помимо породы деревьев, древесина также классифицируется по сортам. Сорт древесины определяется в основном качественными характеристиками, такими как текстура, цвет, прочность, наличие дефектов и т. д. Сорт может влиять на визуальные и физические характеристики древесины. Вот несколько распространенных сортов древесины:

Сорт «Select» (высший): характеризуется высоким качеством, отсутствием или минимальным количеством дефектов, равномерной текстурой и привлекательным внешним видом. Он обычно более дорогой из-за своего высокого качества.

характеризуется высоким качеством, отсутствием или минимальным количеством дефектов, равномерной текстурой и привлекательным внешним видом. Он обычно более дорогой из-за своего высокого качества. Сорт «Common» (обычный) или «Standard» (стандарт): может иметь некоторые дефекты, такие как узоры, изменения в текстуре и цвете. Он может быть более доступным по цене, но может требовать большего внимания к сортировке при использовании.

может иметь некоторые дефекты, такие как узоры, изменения в текстуре и цвете. Он может быть более доступным по цене, но может требовать большего внимания к сортировке при использовании. Сорт «Rustic» (деревенский) или «Character» (характерный): может включать в себя деревянные доски с ярко выраженными природными характеристиками, такими как узоры, узоры ветвей, различия в цвете и т. д. Он придает помещению природный и уникальный вид.

может включать в себя деревянные доски с ярко выраженными природными характеристиками, такими как узоры, узоры ветвей, различия в цвете и т. д. Он придает помещению природный и уникальный вид. Сорт «Cabin» (для коттеджей) или «Tavern» (для таверн): может включать в себя более крупные узоры и допускает наличие узоров в виде мелких трещин, узоров волокон и других элементов, что придает древесине более старинный вид.

может включать в себя более крупные узоры и допускает наличие узоров в виде мелких трещин, узоров волокон и других элементов, что придает древесине более старинный вид. Сорт «Mill Run» (бежевый): включает в себя различные элементы, не прошедшие стандартную сортировку. Это может включать в себя различия в цвете, текстуре и другие характеристики.

Сорта древесины могут также различаться в зависимости от региона и правил производства. Выбор сорта зависит от индивидуальных предпочтений, стиля интерьера и бюджета.