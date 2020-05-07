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Страхователям о порядке представления отчетности в ПФР и уплате страховых взносов

Досрочная отчетность в ПФР позволит предприятиям быстрее получить господдержку

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:55 07.05.2020

В ПФР в Севастополе рекомендуют: малым и средним предприятиям, которые пострадали в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, следует по возможности досрочно передать в Пенсионный фонд России сведения о работающих и уволенных сотрудниках за апрель и май 2020 года.

Более оперативная отчетность по форме СЗВ-М позволит предпринимателям быстрее получить поддержку государства, предусмотренную постановлением Правительства РФ № 576 от 24 апреля 2020 года, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

 

 

Досрочная отчетность в ПФР позволит предприятиям быстрее получить господдержку

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