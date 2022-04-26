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Доставить боеприпасы на передовую. Минобороны РФ – о героях Великой Отечественной и наших дней

Доставить боеприпасы на передовую. Минобороны РФ – о героях Великой Отечественной и наших дней

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:32 26.04.2022

Ежедневно в архивах Минобороны РФ специалисты находят наградные листы, приказы, доклады, простые истории о героизме советских воинов, проявленном в годы Великой Отечественной войны. Самое любопытное, что в ходе нынешней спецоперации на Украине подобные случаи повторятся. Объединяют их не только обстоятельства, не только лучшие качества воинов, но и стремление выполнить воинский приказ. Причем не любой ценой, а с умом.

Пренебрегая опасностью выполнил задачу.

Старший матрос Максим Леухин подвозил боеприпасы российским подразделениям, ведущим ожесточенные бои с украинскими националистами. Приблизившись к позициям, он попал под минометный огонь противника. Однако Максим Леухин не растерялся и, умело маневрируя среди разрывов, вывел грузовой автомобиль из-под обстрела, после чего своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям.

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В 1944 году гвардии старший лейтенант Георгий Череда вез боеприпасы советскому батальону. Не доезжая до позиций подразделения, он подвергся обстрелу из минометов и автоматов. Несмотря на тяжелое ранение, Георгий Череда, пренебрегая опасностью, продолжил ехать вперед и в итоге доставил боеприпасы в срок, что позволило батальону продолжить наступление.

Доставить боеприпасы на передовую. Минобороны РФ – о героях Великой Отечественной и наших дней


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