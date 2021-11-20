Доставка заказов из магазинов ZARA и ASOS в Крым. Как? Интернет-сервис Box Bunny — в помощь

Жители Крыма и Севастополя соврать не дадут: великая сила Интернета позволяет им без границ «путешествовать» по самым разным магазинам-онлайн — как российским, так и зарубежным — однако далеко не всегда крымчане могут без проблем получить что-либо, представленное на их «витринах». Точнее — купить чаще всего получается без особых трудностей, а вот доставка заказа в крымские города зачастую превращается в настоящий квест. В причины такой ситуации вдаваться не будем — это данность, с которой пока не поспоришь. Но! Хорошая новость в том, что ситуация эта вовсе не безвыходная. Причём решение задачи довольно простое. А именно: «ключ» в сотрудничестве с интернет-сервисом Box Bunny, с которым процесс доставки заказов едва ли не из любых магазинов мира в Крым, упрощается до… буквально… пары кликов.

Доставка заказов в Крым Box Bunny — алгоритм работы

Не верится, а разум всё ещё ищет обходные пути? Тогда — конкретные примеры: доставка из ZARA в Симферополь. Этот бренд модной одежды (и женской, и мужской, и детской) у крымчан пользуется особой популярностью, однако напрямую на полуостров производитель товары не отправляет. Box Bunny снимает проблему целиком и полностью. Алгоритм прост:

Мы предоставляем вам адрес в Краснодаре, на который вы можете оформить ваш заказ. Мы встретим и перешлем его вам в Крым, — поясняют специалисты интернет-сервиса.

И — да: таким образом посылка с модной обновкой на Крымский полуостров добирается со стопроцентной гарантией. Без лишних усилий со стороны заказчика. Нужно сделать лишь несколько «организационных шагов»:

зарегистрировать аккаунт в интернет-сервисе Box Bunny;

зарегистрироваться на сайте интернет-магазина. В данном случае — это, напоминаем, ZARA;

выбрать тип доставки, указав адрес, определённый сервисом Box Bunny в Краснодаре;

оплатить заказ на сайте интернет-магазина;

сообщить о сделанном заказе сотрудникам Box Bunny (через личный аккаунт).

А дальше — дело техники и команды Box Bunny: после получения вашего заказа сотрудники интернет-сервиса перенаправляют его уже по месту назначения. То есть, в Крым. Просто? Элементарно. И не нужно «выдумывать велосипед» — всё уже придумано за вас.

«Плюс-минус» аналогичным образом работает и доставка из ASOS в Симферополь. Это ещё один любимый крымчанам интернет-магазин модной одежды, который всё ещё не наладит доставку своих товаров на Крымский полуостров. Box Bunny этот «пробел» заполнил самым что ни на есть комфортным способом для покупателей. И в данном случае, к слову, можно выбрать два способа доставки. Это может быть:

экспресс-доставка.

эконом-доставка.

Подробности — уточняйте у менеджеров сервиса Box Bunny. Если же говорить об условиях сотрудничества интернет-сервиса с клиентами в целом, то они и просты, и прозрачны. Так, рассчитать стоимость доставки можно при помощи специального калькулятора прямо на сайте сервиса. Сюрпризов при этом не будет: сразу же увидите суммы, связанные с комиссиями, дополнительными сборами и т.д. Можно ли вернуть товар? Да. И это процесс в условиям взаимодействия с клиентами интернет-сервиса Box Bunny прописан от «А» до «Я».

Ваше дело — заказать. Box Bunny доставит…

И, наконец, учтите главное: ZARA и ASOS — не единственные магазин, с которыми работает Box Bunny. В перечне — десятки торговых точек! От популярных до малоизвестных. И для каждой платформы на сайте интернет-сервиса прописаны инструкции по поводу того, как правильно сделать заказ, чтобы получить его в Крыму максимально быстро, в целости и сохранности.

Мы можем доставить в Крым любую посылку с любого интернет-магазина, который доставляет в Россию или по России или от частного лица с любой страны (Украины, США и т. д.). Вы можете оформить доставку посылки любым из двух способов: доставка курьером до двери (в наш офис) или в наш пункт выдачи (DPD, IML, Pick Point, Hermes (Pony Express), Деловые Линии, ПЭК), — подчёркивают сотрудники Box Bunny.

К слову, сервис работает с 2015 года. На его счету — более 20 000 доставленных на Крымский полуостров посылок! Вы всё ещё «мудрствуете лукаво», пытаясь обойти препоны при заказе товаров в Крым? Box Bunny вам в помощь!