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Дотла. Вместе с автомобилем. В пгт. Щебетовка сгорел гараж
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Дотла. Вместе с автомобилем. В пгт. Щебетовка сгорел гараж

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:13 21.09.2020

Этот пожар в пгт. Щебетовка произошёл в минувшие выходные. Загорелся гараж с находящимся внутри автомобилем.

Сотрудники пожарной охраны провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В течение 35 минут пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты. К сожалению, автомобиль уничтожен огнем полностью. Площадь огня составила 20 кв.м., — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

МЧС Республики Крым напоминает:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».

Дотла. Вместе с автомобилем. В пгт. Щебетовка сгорел гараж

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