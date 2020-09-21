Дотла. Вместе с автомобилем. В пгт. Щебетовка сгорел гараж

Этот пожар в пгт. Щебетовка произошёл в минувшие выходные. Загорелся гараж с находящимся внутри автомобилем.

Сотрудники пожарной охраны провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В течение 35 минут пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты. К сожалению, автомобиль уничтожен огнем полностью. Площадь огня составила 20 кв.м., — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

МЧС Республики Крым напоминает:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112».