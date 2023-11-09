Доцент, преподаватель крымского вуза наказан за дискредитацию ВС РФ

В Крыму в результате совместных действий полиции и регионального УФСБ привлечен к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ преподаватель вуза.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю установлен факт публичного распространения в сети Интернет символики организации, деятельность которой на территории РФ запрещена, а также дискредитации Вооруженных сил РФ. Гражданин, являясь доцентом Крымского вуза, разместил на администрируемой им странице в социальной сети запрещенную информацию. В частности, гражданин опубликовал видеозапись с символикой организации, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ, а также видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, — сообщили в МВД по РК.

В отношении правонарушителя полицейскими составлены административные протоколы по ч.1 ст.20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) и ч.1 ст.20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, либо на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, а равно на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния) КоАП РФ.

Сегодня суд Киевского района Симферополя назначил доценту наказание в виде штрафа в размере 32 тыс. рублей. Будет ли и дальше преподавать этот гражданин Т., вопрос к руководству вуза.