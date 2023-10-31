Доверчивость и наивность. Симферополец после звонка мошенников оформил кредит… на три миллиона

Читать до конца!

История о человеческой наивности, доверчивости, глупости, оторванности от реальной жизни… нужное подчеркнуть. Итак, некий симферополец ответил на звонок в WhatsApp – звонил «банковский работник». Для убедительности последний прислал даже фотокопию своего «служебного удостоверения». Все уже поняли, что звонил мошенник? Симферополец не понял. Ну а мошенник на святом глазу сообщил, что на имя гражданина оформлен кредит и некая гражданка пытается обналичить 2 миллиона рублей. Для того чтобы она не успела этого сделать, ему нужно срочно положить указанную сумму в «ячейку» службы безопасности банка, а также ему нужно скачать на телефон приложение удаленного доступа к мобильному устройству для проверки остальных счетов.

Житель Симферополя оформил первый кредит онлайн на сумму 245 тысяч рублей и перевел ее на продиктованный счет. После чего потерпевшему поступил звонок от лже-сотрудника полиции, который даже прислал ему сообщение с данными реального сотрудника для подтверждения своих полномочий. Потерпевший сам обратился в отдел полиции к настоящему сотруднику и понял, что ему звонил другой человек.

Настоящий полицейский объяснил мужчине, что он попал на уловки мошенников. Тут бы и истории конец… Но не поверил симферополец участковому.

Наивный мужчина… продолжил отвечать на поступающие ему от мошенников звонки. Потому что верил в людей (наверное). Ну а те рады страться… Чтобы убедить свою жертву в правдоподобности рассказов злоумышленники связали его с «руководителем отдела безопасности банка» по видеосвязи, который настоятельно рекомендовал продолжить действия по «сохранению» 2 миллионов рублей. Таким образом потерпевший… оформил кредиты еще в 4 банках.

После каждого взятого кредита мужчине присылали поддельные документы якобы подтверждающие, что кредитные обязательства исполнены, а деньги находятся в «специальной ячейке безопасности банка».

Находясь под постоянным воздействием звонивших, мужчина… даже отправился на материковую часть Российской Федерации, где разблокировал свою последнюю банковскую карту и оформил кредит еще на 300 тысяч рублей.

Вы будете смеяться, но мошенники на этом не остановились и потребовали оплатить госпошлину за оказанные банком услуги. Заявитель, одолжив у знакомых 200 тысяч рублей, перевел на указанный счет взятые в займы деньги. После этого звонки прекратились.

В итоге делом занимается полиция. Если честно, шансы вернуть деньги не слишком высоки. Ну а симферополец… Мужчина признался, что слышал о мошеннических схемах, однако понадеялся, что с ним этого не произойдет.

По материалам МВД по РК.