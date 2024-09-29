Дозаторы для жидкого мыла: особенности, виды, критерии выбора

Дозаторы для жидкого мыла — это очень популярный и удобный механизм, который надевается на флаконы для дозирования косметических средств. Они подходят для различных жидкостей, таких как мыло, шампунь, кондиционер, лосьоны и гели. Этот тип дозатора работает за счёт нажатия на помпу, которая с помощью пружины поднимает продукт из флакона через трубку и выдает его порционно.

Дозаторы для жидкого мыла купить оптом, если речь идёт об их использовании в промышленных объемах, можно в специализированных магазинах, в единичном варианте — на маркетплейсах.

Вот что стоит знать о помпах-дозаторах: