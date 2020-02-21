Дождь и мокрый снег. Погода в Крыму

В ближайшие сутки в Крыму пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах снега.

Ночью и утром в степных районах и в горах вероятны туманы, гололедно-изморезевые отложения. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +3…+8°. В праздничный день 23 февраля на полуострове без осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем в отдельных районах сильный 15-20 м/с. В начале следующей недели быстродвижущийся атлантический циклон вызовет на полуострове сложные погодные условия: сильный дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедицу; сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, в западных, южных районах и в горах очень сильный 25-30 м/с. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .