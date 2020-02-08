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Дождь и снег пополнили запасы воды в крымских водохранилищах
Фото: ВК

Дождь и снег пополнили запасы воды в крымских водохранилищах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 08.02.2020

Наполнение водохранилищ, обеспечивающих водой Симферополь, продолжается, — помогает погода, в частности, дождь и снег последних нескольких суток. Оперативная информация и республиканского Совмина:

По состоянию на утро субботы, Симферопольское водохранилище заполнено на 34% от полного проектного объема (12,1 млн. кубометров), Партизанское – на 35,2% (11,980 млн. кубометров), Аянское водохранилище – на 42% (1,605 млн. кубометров). Больше всего за последние три дня наполнилось именно Аянское водохранилище – на 0,363 млн кубометров воды до 1,605 млн.

Правительство Крыма держит на особом контроле ситуацию с водообеспечением республики, в том числе и Симферополя, – заверил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк. – Ежедневно проводится мониторинг состояния водохранилищ и сетей водоснабжения.

Также в Симферополе сейчас проводятся работы по обследованию и ревизии трубопровода, идущего от водохранилища в город.

Дождь и снег пополнили запасы воды в крымских водохранилищах

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