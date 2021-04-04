Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Дождь не помешал субботнику в Симферополе

crimeapress_news

реклама в крыму
Дождь не помешал субботнику в Симферополе

Дождь не помешал субботнику в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:52 04.04.2021

3 апреля в Симферополе состоялся масштабный субботник по санитарной очистке городских территорий. В экологической акции активное участие приняли руководители и сотрудники структурных подразделений администрации крымской столицы, депутаты горсовета, представители общественных организаций и муниципальных унитарных предприятий, ТОС, трудовые коллективы симферопольских учреждений, волонтёры, общественники, а также неравнодушные жители.

Дождь не помешал субботнику в Симферополе

Дождь не помешал выполнить санитарную очистку городских территорий на 10 участках, площадью порядка 15 000 квадратных метров. Основной акцент был сделан на очистку лесных зон: микрорайон Каменка, в районе рекультивируемого полигона ТКО, в районе улиц Аральская и Данилова.

Дождь не помешал субботнику в Симферополе

В рамках экологической акции порядка 1 200 человек очистили городские пространства от различного мусора, сухих веток и листьев, а также произвели подметание твёрдого покрытия. Кроме того, осуществили погрузку ТКО в контейнеры типа «лодочка» объёмом 8 кубических метров для их дальнейшего вывоза. Всего по городу было собрано более 100 кубических метров мусора, поросли и веток, — рассказал начальник управления благоустройства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Иван Лисечко.

Дождь не помешал субботнику в Симферополе

В Симферополе двухмесячник по проведению экологических акций по уборке территорий продлится до 15 мая.

Дождь не помешал субботнику в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Дождь не помешал субботнику в Симферополе

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.