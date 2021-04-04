Дождь не помешал субботнику в Симферополе

3 апреля в Симферополе состоялся масштабный субботник по санитарной очистке городских территорий. В экологической акции активное участие приняли руководители и сотрудники структурных подразделений администрации крымской столицы, депутаты горсовета, представители общественных организаций и муниципальных унитарных предприятий, ТОС, трудовые коллективы симферопольских учреждений, волонтёры, общественники, а также неравнодушные жители.

Дождь не помешал выполнить санитарную очистку городских территорий на 10 участках, площадью порядка 15 000 квадратных метров. Основной акцент был сделан на очистку лесных зон: микрорайон Каменка, в районе рекультивируемого полигона ТКО, в районе улиц Аральская и Данилова.

В рамках экологической акции порядка 1 200 человек очистили городские пространства от различного мусора, сухих веток и листьев, а также произвели подметание твёрдого покрытия. Кроме того, осуществили погрузку ТКО в контейнеры типа «лодочка» объёмом 8 кубических метров для их дальнейшего вывоза. Всего по городу было собрано более 100 кубических метров мусора, поросли и веток, — рассказал начальник управления благоустройства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Иван Лисечко.

В Симферополе двухмесячник по проведению экологических акций по уборке территорий продлится до 15 мая.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.