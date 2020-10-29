Дождей не будет — графики подачи воды в Симферополе ужесточат

По два, а не по три часа утром и вечером — перспектива сухой осени и малоснежной зимы.

Графики подачи воды в Симферополе могут ужесточить в случае сохранения засушливой погоды. Об этом в телеэфире «Крым 24» сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Если погоды не будет и до тех пор, пока не будет построена опреснительные установки, – график подачи воды не изменится. Здесь надо готовиться к этой ситуации, что при самом худшем прогнозе график до конца года останется в том же режиме, даже, если совсем будет плохо, будет ужесточен: два часа вечером и два часа утром. Но это будет последнее ужесточение, если ситуация к этому подведет, — сказал Аксёнов.

По его словам, бурение новых скважин позволит к середине апреля следующего года дополнительно подавать в Симферополь порядка 58 тысяч кубометров воды в сутки. Сейчас из подземных источников в Симферополь поступает около 50 тысяч кубометров воды. Остальное – из водохранилищ.

В результате всех мероприятий по бурению скважин и прокладке водоводов, в общей сложности до 18 апреля поэтапно мы получим из 18 скважин где-то 58 тысяч кубометров воды дополнительно в сутки. Это Симферополю даст стабильного водоснабжения вне зависимости погодных условий около 110 тысяч кубометров в сутки, при потреблении 160 тысяч сегодня, – пояснил Глава РК.

Что же касается станций опреснения морской воды, их в Крыму будет две, но построены они будут, в лучшем случае, к концу следующего года.

Сейчас будут устанавливаться сначала опытные образцы – две установки по 20 тысяч кубометров в сутки. Ожидаем на этой неделе технических решений… В среднем строительство такой установки параллельно с прокладкой водовода займет год и два месяца. Если решение будет принято в середине ноября, то ориентировочно в конце 2021 года (строительство будет завершено) в полном объеме, – сказал Аксёнов.

Предварительно, опреснительные станции смонтируют в поселке Фрунзе Сакского района, поскольку он находится ближе всего к магистральному водоводу – на расстоянии в 10 километров.

По словам Аксёнова, если предстоящая зима будет малоснежной, а весной водохранилища не пополнятся, то Симферополь может вспомнить о круглосуточной подаче воды только после начала работы опреснительных установок.