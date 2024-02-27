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Дождей нет – в у начинает гореть сухостой. Тушить такие «ландшафтные» пожары мешает ветер
Фото: МЧС РК

Дождей нет – в Крыму начинает гореть сухостой. Тушить такие «ландшафтные» пожары мешает ветер

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:32 27.02.2024

Истина от МЧС: возгорания сухой растительности могут привести к серьезным последствиям. Особенно в сухую и ветреную погоду, которая установилась в эти дни в Крыму.

Вчера в 15:42 на оперативный пульт ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступила информация о возгорании сухой травы на открытой территории в районе с. Возрождение Кировского района.

По сигналу выехали сотрудники ПЧ с. Приветное, ПЧ с. Красногвардейское и ГУ МЧС России по РК. По прибытии огнеборцы выяснили, что есть угроза распространения пламени на населенный пункт. Пожарные оперативно провели боевое развертывание и в течение 1,5 часов потушили возгорание на площади 500 кв. метров, не допустив дальнейшего «перехода» огня. Ликвидация пожара осложнялась высокой сухой растительностью и ветром. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается экспертами, — сообщили в МЧС РК.

Также только за одни (прошедшие) сутки на тушение «ландшафтных» пожаров выезжали расчеты пожарных частей сел Новоселовское и Вилино.

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