Сотрудники МЧС Республики Крым представлены к медалям «За спасение погибавших»

К заслуженным наградам представили спасателя Кузякова Виталия Вячеславовича и Цепу Игоря Сергеевича — начальника аварийно-спасательной группы Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». 15 декабря 2024 года спасатели в составе десантной группы в сложнейших погодных условиях эвакуировали с нефтяного пятна в акватории Чёрного моря 2-х членов экипажа танкера «Волгонефть 212», терпящего бедствие.

Десантной группой ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» руководил заместитель начальника по поисково-спасательной работе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Мельников Владимир Анатольевич, который ушел из жизни 24 марта этого года. Его профессионализм и опыт позволил провести спасательную операцию на высшем уровне и спасти жизни людей.

Экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России в составе второго пилота — Мазурчука Дмитрия Валентиновича, бортового механика — Дейнека Николая Анатольевича под командованием Бондаренко Владимира Сергеевича в тяжелейших условиях и ветровой нагрузке до 24 м/с управляли воздушным судном, пока спасатели «КРЫМ-СПАС» при волнении моря около 7 баллов совершали подъём пострадавших на борт.

Также к государственной награде России «За спасение погибавших» представили Алтунина Олега Викторович – командира отделения пожарной части пгт Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».

Олег Викторович при тушении пожара в пгт Приморский на 4-м этаже многоквартирного дома в условиях сильного задымления спас 11 человек, из них троих детей.

Поздравляем наших коллег с заслуженными наградами, желаем успехов и профессиональных побед! — отмечают в пресс-службе МЧС Крыма.

источник: МЧС Крыма

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