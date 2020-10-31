Дожди и снижение температуры. Погода в Крыму

В ближайшие двое суток в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием циклона и связанного с ним холодного атмосферного фронта.

Облачно, дожди, 1 ноября местами очень сильные дожди. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, порывы до 17-22 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Температура воздуха ночью +3…+8°, на побережье до +13°; днем +9…+14°, в горах +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .