Дожди и ветер… Потерпите два дня, на этой неделе в Крыму будет по-весеннему тепло

МЧС распространило штормовое предупреждение на 5 и 6 февраля. Сегодня и завтра в Крыму ветрено и мокро.

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 5 февраля в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются: дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки, — сообщили в МЧС РК.

Кроме того, сегодня днем и ближайшей ночью на полуострове ожидается усиление юго-западного ветра, с переходом на северо-западный – до 25-30 м/с. В южных районах и горах — до 35 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

На этом непогода отступит, а в Крым придет весеннее тепло. Как отметили в Крымском гидрометцентре, на этой неделе температура воздуха поднимется сперва до плюс 7-12 градусов, затем до 10-15 градусов выше нуля, в выходные – до плюс 16. Дожди н ожидаются. Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.