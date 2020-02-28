Дожди идут — сухостой горит. С начала года в Крыму потушены полторы сотни таких пожаров

В Крыму в связи с ветреной погодой было зафиксировано достаточно большое количество случаев возгораний сухой растительности.

За прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 7 пожаров, связанных с возгоранием сухостоя, а всего с начала года было потушено уже 158 подобных возгораний, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.

В ведомстве отмечают: возгорания сухой растительности часто охватывают большие площади и при благоприятных условиях очень быстро распространяются, угрожая жилым домам или лесным массивам. Подобные чрезвычайные происшествия приносят большие убытки, а часто ставят под угрозу и человеческую жизнь.

Так, например, 27 февраля в 18:24 оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о том, что возле с.Партизаны Кировского района горит сухая трава.

По прибытию, огнеборцы обнаружили, что на открытой территории горит сухая растительность, при этом распространение огня происходит в направлении села Партизаны, — сообщил Сергей Шахов. – Пламя быстро распространялось на открытой территории, но благодаря оперативным действиям сотрудников чрезвычайного ведомства не было допущено перехода огня на большую площадь или населенный пункт.

Площадь огня составила 500 кв.м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В свою очередь, сотрудники пожарной части 106 с.Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» также ликвидировали пожар, связанный с возгоранием сухостоя, который произошел в районе села Перевальное Симферопольского района.

Огнеборцы обращаются к жителям и гостям полуострова: соблюдайте правила пожарной безопасности:

не выбрасывайте в окна автомобилей непотушенные окурки;

не позволяйте играть со спичками детям;

не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;

не оставляйте в лесу стеклянные бутылки и осколки стекла;

не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях;

своевременно очищайте свой садовый участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы;

с целью исключения переброса огня с сухой травы на постройки, проводите опашку и обкосы на своем приусадебном участке;

по возможности установите у каждого строения емкость с водой или песком, либо с иными средствами пожаротушения;

не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;

на садовых участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте);

не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в службу спасения «101».

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» — единый телефон спасения.